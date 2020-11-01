行政院長蘇貞昌曾被問到，若兩岸開戰，是否會扛起步槍衝第一線？他回說，「給我一支掃帚我都跟他拚」。如今兩岸情勢緊張，此事再被提起，國民黨立委陳玉珍也挑了一把金門特製的掃帚，要送給蘇貞昌。

若兩岸開打，去年蘇貞昌赴立院備詢時表示，「如果有什麼，什麼都拿起來」，像當年英國民眾也說，有掃帚就拿起來，絕不投降，也說「給我一支掃帚我都跟他拚，意思是你要拿台灣，要付出代價，台灣人不是被嚇大的。」

對於掃帚說再被提起，蘇貞昌日前解釋，面對侵略最重要是要舉國一致，不要唱衰自已，重要是展現決心，而不是飛機幾架、大砲幾支、飛彈幾個，而是有沒有決心，至於最後就算剩最後一隻掃帚也要跟他拚。

國民黨立委陳玉珍，稱要送蘇貞昌院長一把金門特製的高粱掃帚。（圖／摘自陳玉珍臉書）

身為金門人的陳玉珍，大力推廣金門文化、觀光，今（1）日她參加《金門人的日常與非常：金門地方學巡展》，在臉書表示，「送一把金門特製的高粱掃帚給蘇院長」。

從陳玉珍PO出的照片可以看到，金門高粱掃帚相當迷你可愛，網友看了也笑說「好精緻的高粱掃把」。

(中時新聞網)