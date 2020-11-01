一年一度的同志遊行於昨(31)日登場，國民黨青年團在黨主席江啟臣支持下，現身參加，青年團總團長陳柏翰表示，雖然黨內對婚姻平權正反意見都有，會蒐集各式意見，帶回黨中央，也會進一步和反對同婚的民代持續溝通。他強調，專法仍有很多問題，對性別友善社會也有許多要努力的地方。

但對此，港媒中評社指出，昨天不僅是萬聖節、同志大遊行，還是前總統蔣公的誕辰紀念日，但是國民黨主席江啟臣卻沒安排赴慈湖謁陵，這個過去歷屆黨主席皆遵循的傳統，竟有如此重大的改變。

中評社指出，過去不論是蔣公誕辰或是逝世紀念日，國民黨歷任主席都會親自率領中央黨務人員赴慈湖謁陵，但江啟臣卻中斷了這個傳統，還讓黨內人士參加同志遊行，且傳出江啟臣也認同參加遊行的決定。

中評社認為，儘管國民黨在過去幾次大選中的落敗，可能確實需要一定的改變，但是江啟臣這次直接了當的切斷了與國民黨傳統之間的其中一個連結，這樣的改變是否會造成傳統選票的大量流失，值得觀察。

(中時新聞網)