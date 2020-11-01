閃耀南投 創薪未來」就業博覽會，31日在南投縣草屯鎮舉辦，吸引1855名民眾參加，媒合率高達58％，促進縣民就業機會（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

投縣府於31日在草屯鎮體育館舉辦「閃耀南投 創薪未來」就業博覽會，這是南投就博會首度於草屯鎮舉辦，縣長林明溱說，本次就博覽徵才廠商類別多元，有服務業、食品業、資訊軟體業等，吸引1855名民眾參加，媒合率高達58％，促進縣民就業機會。

本次就博有涵碧樓、環鴻科技、啟碁科技和樹德企業等51家廠商公開徵才，提供2290個工作機會。無畏疫情影響，許多企業都提供優質職缺，如九族文化村提供中高階主管缺；大立光、上銀科技、矽品精密、上緯興業提供技師及工程師職缺；阿斯特資訊股份有限公司更祭出月薪8萬元希望招募後端軟體工程師人才。

現場亦有頗具規模的大眾客運業者參加，投縣政府在失業者職業訓練中有大客車及聯結車駕訓班，本次就博會邀請國光客運及總達客運現場徵才，募集大客車及聯結車駕駛人才。

徵才活動外，更特別設置職場技能及創業貸款專區，邀請南投縣政府財政處、草屯鎮農會、臺灣中小企業銀行草屯分行、原住民族委員會及財團法人中小企業信用保證基金現場設攤宣導，供民眾諮詢創業貸款相關事宜。

本次就博因應後疫情時代，首度分為室內展區及室外展區兩大區域來進行人員分流，以避免人群過度聚集，並進行相關防疫措施，提供安全衛生的求職會場。

(中時 )