「清境火把節」31日上演「雲南之夜」，有來自全台各地雲南同鄉共襄盛舉，帶來精彩的雲南打歌及滇緬區域少數民族歌舞表演（黃立杰攝）

「清境火把節」31日魅力登場！活動傳統的「雲南之夜」由全場表演團隊和民眾，將以火把點燃迎賓祈福；更有來自全台各地雲南同鄉共襄盛舉，帶來精彩的雲南打歌及滇緬邊區少數民族歌舞表演，精彩非凡。

由仁愛鄉公所、清境社區發展協會、在地特色民宿、餐廳所聯合舉辦的「清境火把節」已辦理第14年，免費進場的活動，現場有雲南大薄片、彝家臘腸臘肉、涼拌米線等多道滇緬特色佳餚齊聚，參加民眾能在會場大啖異國美食，享受異域風情。

「火把節」是源自於中國西南地區彝族、哈尼族、白族等少數民族的傳統節日，又以彝族為主，視其為新年。1961年隨著滇緬族群落足仁愛鄉清境，火把節以「薪火相傳」為主要意涵，由居民高舉火把、除穢求吉，象徵團結齊心之意。

十多年來「清境火把節」結合仁愛鄉原住民與合歡山新移民文化，在清境霧上桃源，共創美好的新故鄉風情，熱鬧且溫馨。

(中時 )