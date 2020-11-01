澎湖秋冬難得好天氣，「2020菊島澎湖跨海馬拉松」2800多名長跑好漢1日鳴槍齊步跑，全台唯一「跨海＋跳島＋美食」路跑賽事，選手們奮勇爭先搶第一。

菊島跨海馬拉松是澎湖秋冬最大運動賽事，交通部澎湖國家風景區管理處連續4年舉辦引領新風潮打響金字招牌，今年報名人數創新高，19個國家、2892名長跑英雄跨海飆風。

天公作美風和日麗，選手們集結在起跑點西嶼西台遊客中心，鳴槍聲響破曉出發熱血開跑，這場融合海島風清、特色美食、音樂饗宴及在地熱情的路跑嘉年華強強滾。

全馬42公里綠蠵龜組、42公里海洋守護接力組、半馬21公里天人菊組、5公里小雲雀組的所有選手同步起跑，敞徉藍天碧海盡情奔跑，一覽澎湖海岸線旖旎風光，最暢快最過癮。

全國新創舉賽程採「AB點」不折返、不繞圈的馬拉松路跑，澎管處號召各村里、學校、社團組織20隊創意啦啦隊加油打氣，更沿途貼心安排了美食補給站12處、給水站18處、終點站30個攤位園遊會，帶動最高潮。

好康大放送，澎管處今年也別出心裁加碼犒賞所有得獎路跑好手，獻上澎湖新鮮直送大龍蝦；42公里全馬男子組第1名台灣王源鋐（3時3分17秒）、女子組第1名日本濱崎淳子（3時32分11秒）；21公里半馬男子組第1名王弘彥（1時24分04秒）、女子組第1名劉素雅（1時41分11秒）。

(中時 )