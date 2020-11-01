台南長榮大學馬來西亞鍾姓女大生慘遭擄殺，警方火速地將28歲的梁育誌捉拿到案，由於事發地是不少學生上下學要道，不少學生多次反映，仍不見改善，事後更踢爆出「互踢皮球」，使得有一名網友也忍不住爆料台南某派出所辦案不積極，而他將整起事件坦述過後，也激起不少網友迴響。

原PO於PTT八卦版指出，今年2月他於台南高鐵站附近一處工地擔任管理員，某日，巡邏時卻發現可疑男子欲偷走電線，讓他急忙報警處理，電話那頭的警員聽聞說道：「那是我們的轄區嗎？是我們負責的範圍嗎？」原PO也相當有耐心地表示：「隔一條馬路後才不是你們的轄區。」承辦員警到場後卻認為，原PO當下並未逮到「偷」這個行為，因此事案不成立。

這說法讓原PO相當不服，接著透露該名可疑人士一直以來都是工地的可疑人士，其樣貌還被張貼在工地外的圍欄示警，多次欲入內都取電線都被逮個正著，後來為掩人耳目並包得緊緊的，但還是被發現，工地承包廠商也回報有電線已被拿到圍籬邊，準備被拋出外。此時，承辦員警再度發聲問及：「確定要報案嗎？如果最後沒辦成你會變誣告罪喔！你會很麻煩喔！」原PO被這一問，便想若偷竊不成立，告侵入民宅則可吧？而員警又再度表示：「這邊是工地喔！應該告不成啦！這樣會變誣告喔！你會很麻煩喔！」原PO透露，過去曾有太多次經驗告訴他「可能會變誣告」，因此他堅持報案。

他赴該派出所欲做筆錄，該派出所主管也以同樣的口吻告知他「可能會變誣告」，隨後，警員也查出該名「可疑男子」過去曾有前科，但卻未將他戴上銬反而一同在外抽菸，他也趁機將對方與員警的談話錄下，其中一段竟是「該名男子」曾坦承要偷電線，但員警根本不理會。沒想到此時，承辦廠商也赴警局做筆錄，這才讓警員將離去的「男子」捉拿上銬。

文章曝光後引發熱議，不少網友以「幫高調」方式推文，「不然你以為數字治安很好這麼來、「完了你要被按門鈴了」、「確定要爆卦嗎？如果最後沒爆成你會變造謠喔！你會被水桶喔」；另也有替警員緩頰「不是全部警察都這樣，也有很熱心的」、「這其實不是只有台南啦」。

(中時新聞網)