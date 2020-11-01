琉璃工房創辦人、知名導演張毅已於11月1日清晨病逝，享壽69歲，消息傳出令外界感傷。回首他生前與金馬影后楊惠姍的愛情，兩人不受流言蜚語的影響，雙雙在演藝巔峰退出轉投身琉璃藝術，相知相惜多年，直到張毅嚥下最後一口氣，楊惠姍都在身旁陪伴。

創立琉璃工房前，張毅是台灣知名電影導演，曾創作《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》、《我的愛》等「女性電影三部曲」等經典作品，他曾與作家蕭颯有段24年婚姻，未料在婚後第10年與楊惠姍因工作日久生情，蕭颯在1986年《我的愛》上映前，以題為《寫給前夫的一封信》揭發張毅和楊惠姍的婚外情，當時引起外界熱議，重創兩人形象；不過楊惠姍愛得義無反顧，勇敢出席金馬獎，並在演藝高峰急流勇退，與張毅共同創立琉璃工房，另闢一片天。

張毅與楊惠姍愛情長跑多年。（本報資料照片）

張毅曾表示，當年創立「琉璃工房」其實是自己在對中國文化的曖昧不明中，一種對傳統和文化的嚮往與願景，雖然今日仿效的同業未必在乎這背後的使命感與思維，但張毅並沒有停止自問：「知道自己在做什麼嗎？」儘管也曾受到非議，牽扯是否本土，是否夠台灣等議題，張毅仍堅持，要做的事應不斷探討人心與文化的關係。

迄今琉璃工房已在全球設立70家藝廊，作品多次受邀赴日、美、英、義，德、法等或展出，並有20逾件作品受到博物館典藏；張毅和楊惠姍除了打拚事業，不忘在世界各地品嚐各地美食，留下愛的足跡；後來張毅為了圓和已故知名導演楊德昌合作的夢想，開拍以其追風為故事主軸的動畫，《狗狗傷心誌》也有入圍金馬獎動畫長片，如今張毅與世長辭，他所留下的藝術文化、耀眼影視作品也將持續流傳。

(中時新聞網)