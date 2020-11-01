「龍騰太平」系列活動由登高望遠健行揭開序幕，從社區百年老樟樹出發，行經貓頭鷹步道，步行至頂坪公園，全程6公里，沿途可欣賞興隆社區美麗風景。（太平區公所提供／馮惠宜台中傳真）

邁入第11年的太平區興隆社區舉辦「龍騰太平」系列活動，10月31日登場，包含健行、青農市集、園遊會等，藉此宣導友善環境耕作觀念，並推廣太平在地農特產品牌，晚間音樂會更邀請知名歌手梁文音、方千玉、江惠儀、葉諾帆等人高歌獻唱，帶給民眾視覺、聽覺、味覺的三重享受，愈夜愈精彩，總計吸引五千人次參與。

系列活動由登高望遠健行揭開序幕，從社區百年老樟樹出發，行經貓頭鷹步道，步行至頂坪公園，全程6公里，沿途可欣賞興隆社區美麗風景、貓頭鷹生態及落日餘暉，並發送紀念毛巾、園遊券及摸彩券；頂坪公園則安排農特產及青農市集，社區媽媽與家政班、農民、社區居民也設攤舉辦園遊會，使用在地食材烹煮點心餐飲。

主辦單位之一農業局表示，透過「龍騰太平」活動藉此行銷興隆社區，推廣在地優質農特產及農村社區休閒旅遊；興隆社區為典型農村，生產荔枝、龍眼、鳳梨等農產品，積極發展農業跨域合作，設置田間初級冷鏈場、提升農民田間管理技術，並與社區及鄰近國小合作辦理社區導覽及生態解說課程，讓孩子認識社區生態與產業發展，進而愛鄉惜土、珍惜環境。

立法委員何欣純、市議員林碧秀、李麗華、行政院農業委員會水土保持局副局長林長立、水土保持局台中分局課長翁志成，以及農業局長蔡精強、民政局長吳世瑋、太平區長許貴芳、太平區農會理事長林章吉、常務監事鄧晉隆、總幹事余文欽、市政顧問莊子富市議員賴義鍠服務處主任賴義涼、太平區興隆社區發展協會理事長張義英與各里里長也一同共襄盛舉。

(中時 )