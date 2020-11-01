近來天氣轉涼，許多人因為溫差常出現頭痛，甚至產生噁心、想吐現象，醫師警告，從天氣轉涼的9月開始，到10月至11月是「蜘蛛膜下腔出血」的高峰期，這種病和平常的頭痛不一樣，發病不久就會失去意識，是一種死亡率極高的危險疾病。

蜘蛛膜下腔出血是指覆蓋在大腦表面的薄膜出血，大多發生在壯年人身上。日本醫學博士石黑源之在「連醫生都害怕的黑時間」一書中指出，蜘蛛膜下腔出血的症狀有突然劇烈頭痛，像被人用鐵鎚毆打，還會伴隨噁心、想吐、後頸僵硬，一但內出血過多，不久就會失去意識，因此死亡率極高。

由於許多人一開始只出現輕微症狀，大多不以為意，石黑源之警告，要是覺得和平常的頭痛不一樣，最好前往醫院接受專科檢查。由於10至11月日夜溫差較大，包括進出室內外時，血壓有可能會上升，要特別注意。

石黑源之提醒，頭兩側或整個頭部出現悶痛，尤其是後腦勺部位疼痛，像被勒緊一樣，且伴隨肩頸僵硬或暈眩、想吐，痛起來短則30分鐘，長則持續一星期，甚至超過15天以上的話，一定要盡速就醫。

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(中時新聞網)