年初新冠肺炎疫情爆發，血友病少年小宇和母親因為兩岸關係緊張，一度滯留湖北，部立台北醫院呼吸治療師張莞爾當初自告奮勇前往大陸順利接回少年，張莞爾說，沒有想太多，單純就是以一個母親的心情想盡快把孩子接回來，沒感受到特殊政治氛圍。她今日獲得新北市醫事服務貢獻獎，希望未來退休，有機會能夠到偏鄉服務更多人。

新北市府1日在市府禮堂舉辦新北市第9屆醫療公益獎及第8屆護理傑出獎的聯合頒獎典禮。由市長侯友宜為25名醫師及醫事人員、45位護理人員頒獎表揚，以肯定及感謝大家默默在崗位上守護市民的健康。

回想當初疫情爆發，張莞爾說，年輕時在榮總服務時，就遇過SARS疫情，當時年輕對未知病毒相當恐懼，這次Covid-19爆發後，雖病毒不一樣，但有過往經驗，也比較有心理準備。

張莞爾說，當初醫療群組詢問醫療人員前往大陸接機的意願，因自己擔任過護理師，現也是呼吸治療師，當時就覺得自己能夠幫上忙，沒有想太多就報名參加。

張莞爾說，記得那天下午1時出發，凌晨0時許才回台，因為自己孩子還在讀小學，隔天就要開學，她擔心工作讓孩子遭受歧視，當初處理SARS的學姊們的孩子也曾面臨這樣的問題，她一度不敢跟家人說明，後來才告訴母親。

張莞爾說，接機過程包著密不通風的防護衣，即便機上冷氣開得很強，還是滿頭大汗，不過嚴謹的防疫措施，也讓街訪鄰居問起時，可以讓她說「我防護做得很好」，為鄰居釋疑。

張莞爾說，當初上飛機才知道可能會接到血友病少年小宇，她才上網看到先前許多相關報導，被問到會不會感受到兩岸緊張政治氛圍與壓力，她表示沒有，她只是單純以一個母親的心情把孩子接回來照顧。

張莞爾對偏鄉醫療也有許多貢獻，有助產士資格的她，未來希望退休後有機會能夠到偏鄉服務，照顧更多弱勢病友。

(中時 )