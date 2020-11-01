「台灣債淹腳目？」日前國民黨立委爆出行政院長蘇貞昌上任2年，台灣平均每人負債增加3.5萬達26萬。而立法院預算中心上月也提出報告指出，政府近年皆未足額撥付國民年金保險基金，至2019年資金缺口已達410億元，與馬政府實際執政最後一年2015年累積積欠205億相比，蔡政府上任4年多，資金短缺增加205億，正好一倍。

國民年金是台灣在2008年10月所開辦的社會保險制度，納保的主要對象是年滿25歲、未滿65歲，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，並提供「老年年金、身心障礙年金、遺屬年金」以及「生育給付、喪葬給付」等保障。這項保險非強制性，而被保險人仍須按時繳納保費。

依照《國民年金保險基金管理運用及監督辦法》第4條規定，國保基金來源為保險費收入、主管機關及政府責任準備款項、利息及罰鍰收入、基金利息及運用收益等等。

據查，國民年金的中央主管機關是衛福部，並委託勞動部勞保局辦理相關業務。根據預算中心報告說明，中央主管機關應負責「應補助之保險費」、「老年、身心障礙及遺屬年金給付差額」及「辦理國保所需之人事及行政管理經費」。

預算中心報告指出，依照《國民年金法》第47條規定，中央應負擔的財源依序為公益彩券盈餘、調增營業稅收率1％，以及公務預算編列支應。

預算中心說明，去年國保基金所獲分配的公益彩券盈餘，平均每月只有10億，中央應負擔款項則達37億，顯示公彩盈餘不敷支應，且調高營業稅1％至今仍未實施，因此衛福部每年都需編列預算撥補國民年金款項不足數。

預算中心指出，2019年衛福部應撥補款項為809億元(含前一年度短撥金額及當年度應負擔金額)，但實際撥補金額僅367億，僅達45％，而資金缺口達410億，恐不利基金財務健全，政府應即刻想辦法改善。

(中時 )