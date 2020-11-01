國民黨立委吳斯懷（本報資料照）

美國大選進入倒數階段，對於民進黨政府偏向支持川普，且我駐美國代表處推特，更轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）助選的推文，發現「誤觸」後即時刪除。對此，國民黨立委吳斯懷質疑，台灣政府外交失節，若拜登當選恐有後遺症。

吳斯懷在臉書指出，美國華盛頓郵報30日報導，蔡英文520就職典禮前，我方剪輯美國各界祝賀，修剪民主黨人士的篇幅、強調共和黨眾議員游賀（Ted Yoho），台灣官員事後為此向民主黨致歉，而民主黨聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel），對台灣如此重要的議長，只有2秒影片。對此，外交部指稱該報導並不正確，道歉一說更非事實，美國會議員對此並沒有關切或意見。

華盛頓郵報當年揭發水門案，讓尼克森下台，吳斯懷表示，華盛頓郵報並非八卦小報，且美國選情非常難測，若非民主黨議員透露不滿台灣政府押寶川普，或是郵報評估影響夠分量，怎會佔版面報導台灣剪輯的幾分鐘影片。因此請問外交部，沒有事實郵報為何敢報導？如果拜登當選，這種外交失節後遺無窮！

吳斯懷說，繼續關注這個小新聞背後透露的訊息，我駐美國代表處推特「誤觸」，轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞助選的推文，代表處發現後即時刪除，但「誤觸」轉貼敏感度如此高的貼文，不是外交失節是什麼？

(中時新聞網)