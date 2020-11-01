台灣民眾黨插旗台南，1日在東區成立台南總服務處，民眾黨台南總服務處由立委蔡壁如領軍，帶領台南總幹事李思慧及一群熱心團隊組成，台南市議長郭信良也現身並當場慨捐10萬元，蔡璧如被問到下屆市議員選舉，她說，未來至少「突破1席、以選上3席成立議會黨團為目標。」

蔡壁如表示，民眾黨剛在台南成立總服務處，一切先以地方服務為主，第一階段先讓更多人認識民眾黨，讓民眾黨在地化，被問到未來在南市議會是否有席次目標？蔡壁如說，遠大目標當然是希望每一選區都有1人參選，由於市區在本屆立委選舉中，民眾黨政黨票得票率較高，未來參選優先區域放在東區、永康區等市區為主。

她也提到，民眾黨在台南市議會目前並沒有席次，未來希望至少要有1席，目標是能成立1個黨團，能夠有3席最好。

郭信良致詞表示，歡迎民眾黨加入台南服務，政黨良性競爭是好事，樂見愈多政黨加入競爭，才會有好的人選，他也當場慨捐10萬元給民眾黨台南總服務處，由蔡壁如代表接下。

參選本屆第一選區立委的顏耀星說，本屆民眾黨在台南立委選舉拿下11％，若好好打拚，下屆市議員一定能有斬獲。

今天揭牌開幕儀式包括民眾黨立院總召賴香伶、立委蔡壁如、邱臣遠、張其祿及民眾黨祕書長謝立功都南下出席，台南巿議長郭信良、國民黨市議員王家貞、無黨籍市議員許又仁及多位議員代表、里長、民進黨南市黨部、時代力量黨部也派人出席。

(中時 )