台灣房屋集團全台加盟展店再添板塊！搶攻北市大安蛋黃區，台灣房屋大安和平特許加盟店，選在大安區精華路段和平東路二段插旗，於11/1盛大開幕，加盟主陳金龍頂著30年金融業光環轉戰房仲來勢洶洶，以財經產業累積的高度思維與專業，在台北市精華一級戰區，攻下一片新藍海。

台灣房屋集團總裁彭培業也出席開幕儀式歡迎新夥伴，彭培業表示，近年自住需求穩健，搭上台商資金回流，房貸低利的綜合條件下，市場整體蓬勃發展，一片水草豐足，台灣房屋以提供加盟團隊一個專業、安心的創業環境，今年耗資上億打造的「情境式高階智慧訓練中心」，經由互動式實景影音主題式教學，讓每位同仁在專業力、知識力上能不斷茁壯，成為團隊的強力補給站。

曾擔任台灣中小企銀、玉山和元大等銀行高階主管的陳金龍，對經濟趨勢、市場行情、房貸規劃、投資理財等具備多元專業，延攬富有深厚房仲經驗的蔡榮歸先生榮任店長，期許成為客戶在「理財」、「購屋」的顧問團，陳金龍表示，大安區雖然平均房價較高，但產品種類也相當多元，尤其因地段好、機能強，不動產的保值性高，增值性強，是進可攻退可守的置產選擇。 對於近期央行頻頻示警房市過熱，陳金龍表示，這波房市多頭主力，主要是前幾年累積的自住、換屋買盤出籠所致，並非短期投機客，目前房市好壞，仍與區域建設、房屋供給有密切相關，只要當地供過於求或是房價負擔過高，通常市場仍會自行修正，並非是盲目上漲的失速危機，因此推測央行就算出手，也應該是溫和控管，以維持市場價量平衡狀態。

(工商 )