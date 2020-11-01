張毅導演曾執導1985年的電影《我這樣過了一生》，與女主角楊惠姍分獲金馬獎最佳導演獎及女主角獎肯定。1日傳來張毅不幸病逝消息，當年合作《我這樣過了一生》的李立群今早被記者告知告知消息時相當難過。他表示，這些年大家各忙各的，印象中僅和導演在上海或台北曾見過一次面，「前兩天看到他病危的新聞跑馬燈，嚇我一大跳。大家都很久沒聯絡了，相安無事，但聽到熟識的朋友出了這麼大的事，還是會震驚與難過。他年紀不算大，才大我1歲⋯」

張毅當年與楊惠姍一起離開影壇，改投入琉璃藝術創作，回憶起張毅在片場的導演身影，李立群表示，當時拍電影長達4個月朝夕相處，對導演所有的認識就是那部電影，「他是天秤座，工作時外表看起來和和平平，待人很隨和，但其實對工作細節要求非常嚴格，已經到了過嚴的程度，倒也不是吹毛求疵，而是他覺得所有的要求都盡量要做到，否則一件沒做到、兩件沒做到，累積下來就不行了，因此他會堅守每一個小細節」。

他印象中的張毅，是個不太發脾氣的導演，就算脾氣上來，也一下子就過去了，「當你還在不安時，他已經過去了、壓下去了，像風一樣」，現場拍戲氣氛大多是和和氣氣，他也都是用鼓勵代替責罵。

人在台北的李立群因為疫情關係，從去年回來過年，便休息至今，中間只拍了12天的台灣的戲劇，推掉了兩部大陸的戲，這是他25年來留在台灣最長的一段時間，「我都68歲了，這次休息才體會到所謂真正的休息，以前休一、兩個月，心中知道還是要回去工作，這次休息是遙遙無期，好像有退休般的感覺，啥事都沒有做，就天天在家做家事、看電視，覺得很過癮」，他也因為這麼久的日子都沒拍戲卻又不覺得無聊，才突然發現「休息十個月，還挺好」，這樣的感覺暗示了他自己過去25年有多麼大量的工作、忙碌得太大量。他說最快也要明年過完春節才會到大陸拍一部電影，但仍要視當時疫情狀況而定。

(中時 )