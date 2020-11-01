馬籍女大生遭梁育誌強擄性侵後勒斃引發社會震驚，也影響台灣國際形象，女大生父母今日晚間將抵台灣，梁嫌父母昨晚透過里長表示，兒子犯下大錯，想真誠當面向被害人父母致歉，希望對方能夠接受，里長已向警方轉達，後續將交由台南警方進一步安排。

陳姓里長表示，昨天傍晚5點多梁嫌父母透過里民來找他，隨後他透過電話與梁嫌父母談話，梁嫌父母相當自責，表示兒子在外面行為他們管不了，但兒子犯下如此滔天大罪，自責沒有把兒子教好，對被害人家屬及社會非常抱歉，希望在女大生父母來台期間，能夠親自向被害人父母致上最大歉意，看看能夠彌補些什麼。

陳姓里長說，從電話那端，感覺得出來梁嫌父母身陷悲痛，不知道該怎麼做才好，由於此事件引起社會高度關切，梁嫌父母也因無顏面見人，已經離家避風頭，暫時不會返家居住，他希望能夠盡最大力量來協助梁嫌父母，昨晚已將訊息轉達給台南警方。

陳姓里長說，因為不知道被害人家屬願不願意接受道歉，因此沒有談論在哪裡碰面等細節問題，目前將待被害人家屬回應，看是否願意接受道歉，他再來盡力協助讓這件事能夠圓滿。

(中時 )