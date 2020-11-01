NCC日前舉辦中天新聞台換照聽證會，近期可能再邀請中天代表前往NCC例會補充說明。國民黨立委鄭正鈐指出，NCC是想要查前立委黃國昌爆料旺旺董事長蔡衍明在微信群組指揮一事。但過去民視董事長王明玉曾發公開信指控民視淪為喜樂島的政黨工具，「這已經是違反廣電三法的「黨政軍條款」限制，NCC為什麼一句話也沒說？」

鄭正鈐指出，NCC最快下周還要邀請中天代表到例會補充說明，其中還包括前立委黃國昌爆料的「微信群組截圖」。NCC不是要給中天多一次補述的機會，而是黃國昌微信截圖的爆料，NCC沒能來得及在第一次聽證會中「當庭提出」，不能為證。所以趕緊再召開一次「不對外公開」的會議，補齊「程序」。

鄭正鈐質疑，如果黃國昌爆料蔡衍明下指導棋，NCC慎重其事要查，那麼民視董事長王明玉給股東的一封公開信即表示，「二０一八年民視嚴重偏離創台宗旨，成為前董事長（郭倍宏）個人的電視台，並淪為喜樂島政黨的工具…」，這已經是違反廣電三法的「黨政軍條款」限制，NCC為什麼一句話也沒說？

鄭正鈐指出ㄝ中央換照審查引起最大的爭議即是涉及言論自由、新聞自由的「政治審查」，中天律師提出過去兩年的21件裁罰案中，14件都與政治相關，而且尚有16件還在爭訟中，NCC如何能未審先判，認定中天是罰款紀錄居冠以及無法針對報導內容實際改善？

鄭正鈐認為，NCC既然依行政程序法召開聽證，其換照審查就必須符合比例原則。若NCC僅以罰款紀錄居冠、內控機制明顯有缺陷、無法針對報導內容實際改善等質疑，作為中天關台的要件，無疑是拿「大砲打小鳥」，除了其手段與目的之間，所存在的損害比例並不相當，而且用「撤照」最嚴重的處分，亦不符合「侵害最小原則」。

鄭正鈐表示，新聞自由不僅在於政治勢力不應干預新聞報導的立場與尺度，政治勢力也不應干預新聞媒體的營運管理。新聞自由的有法律作為邊界，以法律為憑，而非任由行政機關或政治人物的眾口鑠金，更非任意以行政權力，不符我意即撤照了事。

(中時 )