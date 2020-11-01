針對萊豬爭議，台北市長柯文哲1日上午表示，桃園市議會通過限制瘦肉精的自治條例，指「桃園市長鄭文燦不是小英愛將？連民進黨內部都搞不定，就不用去期待別人」。對此桃園市新聞處長詹賀舜發出聲明，請柯文哲無須烏賊指控、製造混亂。

桃園市議會日前通過食安條例修正案，將原本限制豬肉及其製品驗出乙型受體素（瘦肉精），修正為牛、豬、雞等供人類食用肉類及其製品都不得驗出乙型受體素及萊克多巴胺。

柯文哲1日酸「鄭文燦不是小英愛將？桃園市議會通過自治條例，你們民進黨內部都搞不定，就不要去期待別人。」詹賀舜表示，柯文哲要與行政院唱反調，不必拖別的縣市下水。桃園市議會通過食安自治條例修正案加上罰則，是在議會佔多數席次的國民黨議員提案，並非市府提案。

詹說明，鄭市長從以前到現在所表達的立場都是一樣，食安標準要全國一致，若食安一國多制，就無法執行稽查標準，所以支持中央統一解釋。

詹也說，另外按照《食品安全衛生法》規定，動物用藥的容許值，由中央部會訂定。所以地方議會通過的食安條例送中央備查時，依照《地方制度法》規定，也不能牴觸立法院通過的法律，如果牴觸，也是失效。

(中時 )