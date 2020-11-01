教育部青年署推動U-start創新創業計畫，結合學校育成輔導資源，提供青年創業的第一桶金及陪伴輔導，近日公告109年度第二階段獲獎的19組績優團隊，給予創業團25萬至100萬元的實質的支持與鼓勵。

109年度「U-start創新創業計畫」第2階段計有46組團隊提出申請，經過初選、複選、決選3個階段的激烈角逐，最終計有19組績優創業團隊榮獲獎金，包含製造技術類5組、創新服務類5組、文創教育類5組及社會企業類4組。青年署將於11月11日辦理頒獎典禮及成果展，表揚頒獎績優團隊。

其中，製造技術類組台科大的「科雁股份有限公司」，提出色彩參數化、數位化及智慧化的解決方案，讓假牙製作從傳統人工上色轉為快速且穩定的機器自動化上色，協助病人、牙醫師與牙技師可以溝通無礙。

創新服務類的高雄醫學大學「嘉登生技有限公司」，利用小分子化合物，減緩細菌抗藥性的時程，並且可以快速殺菌，有效解決目前臨床上抗藥性的問題，降低病人因抗藥性細菌感染死亡機率，並透過整合服務平臺協助產、官、學客戶研究新興抗菌產品或篩選具有潛力之新興抗生素。

文創教育類的台科大「振昇機器人有限公司」，以人形機器人為主軸，結合STEAM教育，從機器人的機械設計、機械製圖、機體應用、人形機器人組裝等課程開發、舉辦格鬥競賽，並推出專業師資培訓等一系列整體規劃，期望推廣機器人普及教育，並進而接軌全球程式教育風潮。

社會企業類的台科大「浪犬博士股份有限公司」，長期關注並期望從根本改善流浪犬問題，推出專為狗狗家庭設計的專業課程，引入通過國際認證訓練師資，以家庭為單位，打造全台第一個系統性且低門檻的狗狗訓練及飼養系統化課程。

(中時 )