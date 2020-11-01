琉璃工房創辦人、知名導演張毅1日病逝，享壽69歲。他生前留下許多經典代表作，像是「女性電影三部曲」：《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》、《我的愛》等，其中《玉卿嫂》因床戲太露骨，被新聞局以「破壞中華婦女形象」為由刪減，甚至被影資館認為尺度足以媲美《色，戒》。

《玉卿嫂》由李行監製、張毅執導，原著白先勇與眾多電影人溝通過後感到疲憊，索性放棄不管，使得張毅獲得自由空間；由於原著中鉅細靡遺地描述玉卿嫂與年紀比她小的慶生做愛做的事，張毅忠實地拍出這段對劇情具關鍵意義的重要床戲，突破當年保守的民風，也因該片結緣女主角楊惠姍，相知相惜30多年。

楊惠姍與已故阮勝田上演禁忌姐弟戀。（圖／截圖台北電影節《玉卿嫂》官方正式完整版）

未料尺度太大膽，新聞局認為會破壞中華婦女形象，將露骨畫面刪個精光，氣得想去掀桌理論，卻發現負責電檢的都是非專業人士的公務員，自知不可能講得通而放棄，唯一完整版只能在電影資料館冰凍保存，直到2012年才在台北電影節首度曝光未刪減版。

張毅當年出席台北電影節映後會談，透露那個年代裡面有太多遺憾，重看一遍《玉卿嫂》感到相當感慨，提醒著自己那麼多的誤解和扭曲，對一個電影工作者來說都是非常微小的一部分。

(中時新聞網)