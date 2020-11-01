校方特別準備大蛋糕，祝賀教官謝德順「重獲新生」。(校方提供／林欣儀台中傳真)

學生們籌辦歡送會，表達對謝德順的不捨與感謝，並自製超大獎狀。(校方提供／林欣儀台中傳真)

僑泰高中學生自治會籌辦歡送會，歡送資深教官謝德順榮退，氣氛溫馨。(校方提供／林欣儀台中傳真)

投入軍旅長達32年、僑泰高中最資深的教官謝德順，沒有早期軍訓教官威嚴形象，反而秉持耐心、愛心對待學生，並以詼諧的方式引導學子，在校深得師生喜愛，他將於本月2日退伍，學校師生特別舉辦歡送會，表達對謝德順長期付出的感謝與不捨，現場氣氛溫馨。

謝德順因家庭因素，國三畢業後即選擇空軍常備士官班就讀，畢業後從事飛機修護工作，表現獲得長官肯定；他轉任軍訓教官後在僑泰高中擔任教官10年，校長溫順德說，謝德順服務期間時時以師生為念，不僅守護校園安全，更是師生間的潤滑劑，經常協助老師解決問題，堪稱僑泰的守護神、土地公。

有別於傳統教官的威嚴形象，謝德順認為，學生不是軍人，不應該以「一個口令、一個動作」的方式管教，他秉持愛心與耐心，以詼諧方式引導學生，幫助學生自我反思，效果加倍，也因此，深受學生愛戴，甚至他在退休前的最後一個上班日請假未到校，還有學生誤以為再也見不到他、竟看著空蕩蕩的座位落淚。

表達對謝德順的不捨與感謝，學生自治會主動籌畫舉辦歡送會，超過千名師生參與，其中，目前就讀東華大學的前自治會長王廷豐特別從花蓮趕回台中，他說，高二時因自治會會務忙碌、課業受影響，使得家人很不諒解，當時教官以「冒險令人焦慮，但不冒險令人失去自我」開導他，讓他走出焦慮、勇於挑戰。

歡送會上，學生們特別自製超大獎狀、表達對教官長年教導的感謝，校方並準備大蛋糕、恭喜他「重獲新生」。溫順德強調，謝德順光榮退下軍人職位，將設法尋找合適的位置，盼繼續借重他的經驗、為學校服務。

(中時 )