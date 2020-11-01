金髮美女印度曬日光浴，轉頭看竟是滿滿的印度男人圍觀著她。(翻攝自 youtube B.C.&Lowy)

到海灘曬日光浴卻看不到海？一名白人金髮美女到印度海灘玩，PO出在海灘曬日光浴的影片，但轉身發現一團團的印度人多到把海景擋住，每個都目不轉睛地盯著她看，讓她傻眼「夭壽，我現在連海都看不到」。

喜歡翻譯國外影片的網站《B.C. & Lowy》報導，這名白人正妹在影片中表示，「我現在人在海灘，我想讓大家看看這裡最美的風景」，結果鏡頭一轉，背後站著滿滿的印度男人，年紀從小孩到阿伯都有，一個個手插腰、放口袋，站著三七步，假裝若無其事但眼睛又赤裸裸地盯著白人正妹看，且這些印度男人還很色，專挑可以由下往上一覽無遺的最佳角度站著，蜜桃臀全被看光，讓這名白人正妹覺得被騷擾。

其實，這名白人正妹被印度男人騷擾不只一次，連她走在印度街上，都被陌生男子包圍、要求合照，也沒問過她可不可以，手就摟上去靠緊拍照，甚至趁人多的時候偷摸她胸部，腰，讓這名正妹只能假裝鎮定，揮開他們快步離開。

對此，不少網友擔心她的安危，「你以為是來賞海的？其實你才是被賞的那個」、「這位女子不害怕嗎？還不快逃」、「路已經被封鎖了」、「只要有一位勇士率先衝上去，其他人就會像喪屍一樣前撲後繼」、「在印度這樣真的是自殺行為...」。

金髮美女印度曬日光浴 一陣寒風吹過！轉頭看嚇傻了。(翻攝自youtube B.C.&Lowy)

(中時新聞網)