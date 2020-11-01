美國下一任總統即將在下周決定，鹿死誰手尚未能知。不過華郵日前揭露台灣在剪輯美國民主、共和兩黨祝賀影片時，偏重共和黨議員，事後還向民主黨道歉。儘管外交部事後指該報導不正確，國民黨立委李貴敏仍警示政府絕對不應該選邊站。

李貴敏指出，蔡總統召開國安會議強調爭取美國「跨黨派」對台支持；但相較之前民進黨與側翼組織全力押寶川普，對拜登冷嘲熱諷，當時她都再三警示政府絕對不應該選邊站，要爭取所有美國陣營的支持，卻如狗吠火車。現在到了美國大選最後關頭，民進黨才企圖亡羊補牢，真擔心來不及了。

華郵報導先前剪輯賀詞時，除刪減民主黨人士祝賀篇幅，更放大共和黨籍議員的祝賀，以致我外交官員為此向民主黨致歉。雖然政府澄清祗是說明而非致歉，但如此不得當的失禮行為，有意無意地針對美國選舉表態，不正也損及了中華民國的國家利益？

李貴敏提醒，拜登陣營會沒看到民進黨這些側翼這段時間以來是怎麼在台灣調侃、修理他嗎？網路上會看不到這些痕跡嗎？要是一旦拜登真上臺了，會不會修理臺灣？民進黨難道不知道政治恩怨難解嗎？為什麼幾經提醒，仍無視全民與國家利益，強行選邊站呢？

李貴敏表示，美國政治的第一要件，不管川普或拜登，民主黨或共和黨，都是美國利益優先。這種現實主義是他們國家政策的傳統，美國的政策是不會優先考慮到臺灣的利益與安全的，「要格外留神，不要落入代理人戰爭。」

李貴敏提到，過去政府就曾對美國大選押寶而受傷。一次是為了支持杜威得罪杜魯門，1949年前後，國民黨受到多大的屈辱與威脅。又有一次是為了支持尼克森得罪了甘乃迪，當時政府還特別派了副總統陳誠到美國致意；甘乃迪卻說「我可以原諒，但不會遺忘。」

李貴敏說，這些都是錯誤押寶的結果，最後不也只能用更多資源、更多努力彌補？凡此種種固然是中華民國政治現實所致，但終究還是人民遭殃，不可不慎。

(中時 )