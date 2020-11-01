為了改善新竹市30所小學的遊具，市府投入超過6000萬打造符合衛福部安全規範的共融遊具，目前已有朝山、關東、舊社、建功與內湖國小5校完成改造，其中，朝山國小有結合步道、攀爬網的溜滑梯，讓孩子們有了最快樂的下課休閒時光。

市府教育處代理處長沈靜濤表示，朝山國小的新遊具是全新設計、獨一無二的遊樂場，它就像1隻大怪獸有4肢，4肢的延伸就是溜滑梯、攀爬網和木棧步道，孩子沿著4肢往遊具中央攀爬、玩耍，周邊地面更結合沙坑、木屑、碎石3種遊戲場，讓孩子透過觸摸、觀看、玩耍，體驗不同自然元素。

該校原本的遊戲場是塑膠罐頭遊具，缺乏空間整體規畫，全新遊具沿著地景設計，融入低、中、高年級學生需求，現在下課時光就可以看到幼稚園孩子在白色沙坑遊戲，國小孩子自由攀爬，不同年齡的孩子臉上都充滿笑容，是校園最美的風景。

市長林智堅表示，新竹市遊具改造計畫有3大亮點，首先是翻轉過去塑膠的罐頭遊具，打造創新、激發孩子創意的遊樂場；第2是推動共融遊具，打造無障礙遊樂場；第3是安全性升級，改善後的校園遊樂場將符合衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」。

教育處並指出，市府於2018年啟動全市遊具改造計畫，內湖國小遊具於今年3月改造完成，雙層樓的高空溜滑梯成為孩子最愛。朝山國小等5校遊具則是在今年10月改造完成，大庄與龍山國小預計今年底完成改善，預計2022年底完成全市30所國小遊具改善。

(中時 )