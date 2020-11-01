台北市長柯文哲隔空質問農委會主委陳吉仲「一年後全世界有多少含瘦肉精豬肉輸台？」陳吉仲今日南下台中出席活動前受訪表示，目前只有13個國家的豬肉輸台，去年總進口量約8萬4千多公噸，若萊豬清楚標示及百億基金兩大配套措施奏效，「豬肉進口總量不會成長」。

「不是每個國家都可以出口豬肉到台灣！」陳吉仲強調，因口蹄疫因素，目前只有13個國家的豬肉輸台，去年進口約8萬4千多公噸，明年1月1日開放含萊克多巴胺的豬肉，唯一可能會進口就是美國萊可多巴胺豬肉，至於到底會進口多少數量，完全取決於政府的配套措施。

陳吉仲指出，政府有兩個重要的配套措施，第一個就是所有豬肉加工品的清楚標示，無論是餐飲場所或販賣場所，其次是是對產業界的百億基金輔導措施，這兩個輔導措施可以做到，我們認為總進口量不會成長。

陳吉仲提到，按照日本2005年開放的結果，反而是讓美國豬肉出口到日本的數量因而減少，我們師法日本經驗再加上清楚標示及百億基金等兩大配套措施，未來總進口量可以期待往下減少。至於柯文哲酸蘇貞昌院長萊豬議題「失智裝傻」，對此陳吉仲避答，僅表示，「這不是專業議題，我只能回答專業議題」。

(中時 )