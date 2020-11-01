過去新聞曾報導遇到「體力旺盛」的鄰居，不僅愛愛時音量沒控制好，導致變成左鄰右舍「實況轉播」尷尬的場面，但沒想到還有更尷尬的。有一名網友於臉書社團爆料，樓上鄰居完事後，竟將擦拭過「子孫」的衛生紙往窗外丟，這一丟竟直接附著在他的室外機上，讓崩潰問：「我該上樓跟他爸媽說嗎？」

原PO於《爆怨2公社》發文開頭以「我想抱怨一下我的樓上…」，內容指出「我知道年輕人的精力旺盛，有一定的需求，可是…可以別把衛生紙往樓下丟嗎？全部黏在我的冷氣室外機上啦！」只見他上傳的2張照片中，一大團的衛生紙因「子孫黏稠」的關係，無論風怎麼吹都吹不掉，直接就黏在室外機上，甚至還有一坨直接勾在上方，令他十分困擾問及「我該上樓跟他爸媽說，你們孫子都死在我的冷氣上了嗎？」

該篇文才曝光2個小時的時間，就引發上千網友按讚、回應，「這圖有味道」、「好噁心喔！吹出來的風都有X看你冷氣要洗一洗了」、「用麥克風朝窗外大喊，樓上的，打完砲，徒子徒孫請用衛生紙包好，請勿亂丟！」、「真的是春風牌冷氣」。

而不少網友更歪樓建議原PO「拍起來跟他爸媽說：你看！孫子可愛嗎」、「彩色印刷貼在電梯裡」、「丟給他爸媽，讓這團認祖歸宗」、「我會去跟大樓警衛和主委反應，請他們跟樓上住戶說。」

(中時新聞網)