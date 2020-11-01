田中圭主演新日劇《消除老師的方程式。》（friDay影音提供）

以《大叔的愛》走紅的男星田中圭主演的日劇《消除老師的方程式。》，故事設定在明星升學高中帝千學院裡，其中以3年D班學生成績特別突出，然而擔任過3年D班班導師的老師們卻都在短時間內精神崩潰而辭職，原因是班上的學生們都以接近犯罪的手法，戲弄霸凌著老師們。

直到某天，田中圭飾演的新班主任義澤經男到任，學生們開始計劃除掉他，事情卻有了新的發展。像片中田中圭被男同學潑水淋成落湯雞，指控他破壞班上的平衡，打破原先和樂融融氣氛，要他當眾與同學道歉，甚至被要求舔教室地板才原諒他，當他真正舔時，男同學嚇得直呼：「這傢伙真的舔了！好髒！」但田中圭淡然的說：「大家打掃得很乾淨呢，地板很美味。」

男同學嗆他：「你這傢伙都不知道丟臉嗎？」田中圭卻反教同學們，什麼是權力霸凌，「仗著權力施加精神暴力於自己弱勢的人」，直指：「現在在學校仗著權力的是學生，所以上面說的弱者，就是校園裡的老師。」田中圭反將學生一軍，將舔地板畫面錄下，控這是學生對老師的霸凌，甚至說：「依法大人可以控告小孩！」讓同學們面露緊張神情，讓原本一直被學生霸凌情勢當下逆轉。《消除老師的方程式。》1日起每周日在friDay影音全網首播。

(中時 )