長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭性侵勒斃，無辜慘死異鄉，鍾母悲痛表示希望凶嫌「判絞刑」，讓他知道被勒死有多麼難受；鍾父也要兇嫌「一命償一命」。雖然台灣沒有絞刑，但曾任檢察官的律師王捷拓表示，梁男隨機性侵殺人，造成社會恐慌，惡性重大判死機率相對高。

馬來西亞鍾姓女僑生，28日晚間從長榮大學校園走回校外宿舍途中，遭28歲男子梁育誌用童軍繩套頸勒昏，性侵後再勒死棄屍，事後還搜刮她身上財物與手機，梁男目前被依強制性交殺人及強盜殺人兩罪聲押獲准。

消息傳回馬來西亞，鍾母崩潰向媒體泣訴，希望凶嫌被判絞刑，讓他知道被勒死的感覺是多麼難受；鍾父更直斥凶嫌「垃圾」，不會原諒，希望他「一命償一命。」

而馬國網友則議論紛紛，稱台灣殺人不會判死刑，「台灣法官最會假仁假義，以可教化之名，最多把這些殺人凶徒關幾年又釋放出來，沒人會怕。」、「只要辯護律師說被告人服毒或患精神病，當庭無罪釋放」。

不過，曾任高檢署檢察官的律師王捷拓向《自由時報》表示，梁男隨機挑選被害人犯案，造成全民惴惴不安，有加重徒刑的可能；再加上他又犯下性侵殺人，泯滅人性，如果再被認定為強盜殺人，屬於罪大惡極且無法教化之人，判死的機率將比其他殺人案件相對高。

王捷拓指出，我國仍有死刑制度，只要是窮凶惡極且手法泯滅人性，已無教化可能性，法院就會判死。

(中時新聞網)