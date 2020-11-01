林心如、霍建華結婚4年，「霍心」夫妻都對婚姻日常低調，不過日前小倆口被直擊在街頭大吵不歡而散，接著林心如被發現悄悄刪掉與霍建華的恩愛照，一度引發熱議，林心如經紀人則呼籲外界勿多做聯想，而霍建華一舉一動也備受矚目，他近日則現身人夫聚會，開心與李李仁、修杰楷同框。

霍建華開心與李李仁、修杰楷同框。（圖／取材自陶晶瑩 Instagram）

「主持天后」陶晶瑩日前迎接51歲生日，她開心曬出與藍心湄、賈靜雯、林依晨以及金曲歌后魏如萱、徐佳瑩等人合照，而陶晶瑩昨則再PO老公李李仁和霍建華、修杰楷的合影，並標記寫下「#那麼帥」。

照片中，霍建華帥氣地反戴帽子，他一手摟李李仁、另一手則摟著修杰楷，霍建華開心露出笑容，相當帥氣，雖然照片未見林心如的身影，不過霍建華神情輕鬆，也算是以行動撇清婚變傳聞。

其實林心如近日才悄悄現身公益拍賣直播，她舉手投足自然輕鬆、不時露出甜美笑容，完全不像是婚姻出狀況的模樣，加上日前林心如經紀人也跳出來強調，小倆口沒什麼事情，並呼籲外界不要過度聯想。

(中時新聞網)