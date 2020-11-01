10月颱生成不斷，尤其日前單日生成「天鵝」與「閃電」，其中天鵝中心風速每秒65公尺，瞬間最大風速每秒80公尺，該紀錄追平2013年海燕颱風，更並列本世紀最強颱風；目前位於菲律賓東方的閃電各國預測向西走的機率高，天氣風險公司環資部總監賈新興表示，閃電仍有預測往台灣東邊北轉機率，對台灣可能較有影響，是否拐彎明後兩天是關鍵。

賈新興指出，「閃電」和「天鵝」均位於大低壓帶中，但從能量觀點來看天鵝成長環境較好，也會間接影響閃電發展，就像雙胞胎其中一個吸收不好，發育較小；天鵝通過呂宋島減弱進入南海後將朝中南半島方向前進，閃電剛好走到菲律賓東方附近，不過所處環境沒有明顯引導作用，可能會在同個位置停留一兩天時間，雖然目前還是維持輕颱強度，停留過程是否會進一步發展還要再觀察。

他說，周二(3)、周三(4)後閃電路徑可能拐彎，屆時路徑會更明朗，各國官方預報客觀模式預測以及系集預測均以向西走的機率高，東邊北轉則較少。

至於為何10月颱風不斷生成，卻尚未有颱風來台？賈新興解釋，夏天颱風進不來是因為今年太平洋高壓異常的強，現在秋冬季節換成大陸冷高壓強度相對較強，颱風是低氣壓，壓力是單位面積的作用力，因此高壓就是大力士，物理作用原則下低氣壓不會往高壓方向走，所以颱風進不來，就像最近民眾常說的「金鐘罩」。

賈新興表示，現在到明年2月是反聖嬰逐漸成形的時間，南海及菲律賓因而成為有利颱風生成的大低壓帶，不過該低壓帶對流偏強導致南洋高壓也變強，也成為颱風不容易來的一大原因，不過台灣東南部海域、巴士海峽及南海的風浪會偏大，民眾仍要留意。

(中時 )