潭水亭觀音廟捐防割裝備 大雅分局防護升級 13:232020/11/01 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 潭水亭觀音廟捐贈大雅分局防割背心、袖套及手套等裝備。（大雅分局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潭水亭觀音廟捐贈大雅分局防割背心、袖套及手套等裝備。（大雅分局提供／王文吉台中傳真） 台中市潭水亭觀音廟鑒於員警執勤遭攻擊的案件屢見不鮮，1日上午9時捐贈防割背心、袖套及手套等裝備。捐贈儀式由大雅派出所所長及潭子分駐所所長代表受贈，市議員、區長、地方仕紳等人也到場共襄盛舉，感謝警察同仁站在第一線的付出。 大雅分局長許明耀特別回贈廟方感謝狀，並表示，台中市治安各項評比中均列各直轄市的前段績優名次，且是六都犯罪率最低的城市；非常感謝潭水亭觀音廟對大雅分局的肯定，相信不僅提升同仁士氣，也讓同仁更有能力提供居民良好生活品質，讓台中治安再升級。 (中時 ) #大雅 #同仁 #觀音 #潭水亭 #治安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園觀音農民偷抽水 留設備遭逮 17:492020/10/27 社會 理財健診－資產升級 打造複合債防護網 04:102020/10/31 產業特刊 浯島香蓮廟捐30萬元 協建金門家扶兒童館 14:562020/10/27 寶島 小學童體驗警用裝備 興奮參訪苗栗警分局 15:252020/10/20 社會 雖有超瓷晶盾面板防護 iPhone 12仍建議要用保護貼防刮 11:432020/10/28 科技 臺北溫泉季 創近5,000萬商機 04:102020/10/31 產業特刊 700萬海神直撞公車亭 駕駛疑與老闆吵架抓狂自撞後現身 09:192020/10/27 社會 新坡多功能場館火警演練 民眾學童避難疏散 18:552020/10/26 寶島 洗車場老闆宮廟前臟器外露慘死 妹崩喊：觀音媽警告過 10:192020/10/25 社會 台中大雅火警 老母及兒在浴室取水 堅不逃生要救臥床女 11:442020/10/25 社會 寶島熱門新聞 雲林滷肉飯比賽徵選高手 家庭煮夫帶祕密武器氣泡水機 - 寶島 金門全島大淨灘 清除14.5公噸垃圾 - 寶島 高市青年局國際志工團成立 歡慶萬聖節做公益 - 寶島 商圈自辦萬神節 與西洋萬聖節神鬼較勁 - 寶島 白水湖壽島馬桶暴紅 網曝還有「隱藏版」 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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