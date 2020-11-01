潭水亭觀音廟捐贈大雅分局防割背心、袖套及手套等裝備。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

台中市潭水亭觀音廟鑒於員警執勤遭攻擊的案件屢見不鮮，1日上午9時捐贈防割背心、袖套及手套等裝備。捐贈儀式由大雅派出所所長及潭子分駐所所長代表受贈，市議員、區長、地方仕紳等人也到場共襄盛舉，感謝警察同仁站在第一線的付出。

大雅分局長許明耀特別回贈廟方感謝狀，並表示，台中市治安各項評比中均列各直轄市的前段績優名次，且是六都犯罪率最低的城市；非常感謝潭水亭觀音廟對大雅分局的肯定，相信不僅提升同仁士氣，也讓同仁更有能力提供居民良好生活品質，讓台中治安再升級。

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