救難人員在四草大橋下的岸邊淺灘發現疑似落海者上岸腳印。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南市安平區與安南區交界處四草大橋1日清晨7時許突有1名男子跳海，搜救人員趕赴橋下搜尋兩小時未見人影，最後發現淺灘上有明顯腳印，疑似跳海者自行上岸，因為生死不明，現由警方追查怪男行跡。

台南市四草大橋跳海事件頻傳，1名黑衣男子先坐在護欄上，隨後突然往下跳落海中，陳姓民眾正好騎車經過目擊，趕緊報案。

台南市消防局1日清晨7時許獲報有男子從橋上跳下大海，出動8車14人搜救。救難人員搭兩艘小艇查看，並動用無人機協助搜尋，海巡署人員也到場了解情況。

四草大橋下的鹽水溪出海口，因適逢漲潮，海水顏色汙濁，附近海面經過近兩小時的搜尋，仍遍尋不著蹤跡，最後在淺灘上發現可疑的上岸腳印。

落海者生死不明，搜救人員研判跳海者自行游上岸，由警方接手找人，但橋上岸邊皆無跳海者留下的機車與衣物，先調閱周邊監視器追查。

附近民眾表示，四草大橋橫跨安平與安南兩區，常有落海事件，靠近安南區一端的橋下海水較淺，落海者生還機會較大。

(中時 )