位在員林市台1線中山路旁的「舞鶴」銅塑，上午正式揭牌啟用；由大師黃映蒲（右3）創作，高達4.15公尺，彰化縣議長謝典林（左4）、員林市長游振雄（右5）、代表會主席賴東位（左3）和前縣長魏明谷（右4）等人都應邀出席。（謝瓊雲攝）

原風尚人文咖啡店員林店重金改裝後，以日本料理和日式咖啡定食店重新開幕，並引進雕塑大師黃映蒲的大型銅塑新作，揭幕茶會上賀客雲集。（謝瓊雲攝）

經營者林振孟（左）、雕塑大師黃映蒲（右2）與「舞鶴」銅塑合影。（謝瓊雲攝）

大紅色的「舞鶴」銅塑為黃映蒲耗時半年構思創作而成，可望成為員林市的藝術新地標。（謝瓊雲攝）

不畏疫情，逆勢華麗轉身！在地經營15年的員林風尚人文咖啡，經業者斥資重金重新改裝後以高檔日式料理與傳統日式精品咖啡重新開張，更引進國內雕塑大師黃映蒲的「舞鶴」銅塑創作，熱情的紅色火鶴，豎立在員林台1線中山路旁，儼然成為員林藝術新地標。

繼台鐵邀請世界知名日本藝術家草間彌生為員林火車站創作「我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友」後，國內雕塑大師黃映蒲的「舞鶴」雕塑藝術作品，也在近日聳立在員林中山路旁。11月1日揭幕典禮，彰化縣議長謝典林、員林市長游振雄、代表會主席賴東位、立委陳素月和前縣長魏明谷等人都受邀出席。

出生彰化埔鹽鄉的銅塑大師黃映蒲，原本專門從事佛像雕塑，1981年在台中創設黃映蒲雕塑事務所後，潛心創作並在台中監獄開辦雕塑技訓班，現為台中市文化局展品審查委員。新作「舞鶴」以紅色的火鶴形體，象徵生生不息，耗時半年時間創作完成，高4.15公尺。

黃映蒲說，鶴有長壽吉祥的意涵，紅色代表愛與熱情，而紅鶴進入繁衍期會全身泛紅，象徵繁衍的生命力，因此創作時以「無限」的符號延展，又像是舞者正在舞動時的姿態，豐盛又華麗。

他信心滿滿指出，當初創作草擬完成粗胚形體時，還特地仔細拍下8個不同角度面向的照片，請退休的學界友人進行空氣力學的3D模擬，確認作品有多重受風面，不會只有單一受風，因此颱風天狂風暴雨時，即使出現強陣風，也絕對吹不倒。

經營者林振孟表示，風尚人文咖啡館員林店經營了15年，到了需重新蛻變的階段，本著藝術人文的核心經營價值，希望能在疫情逆境中華麗變身，將廣達1500坪的店面，斥資近3千萬元改裝，並引進大型藝術作品，重新引進頗受好評的石井屋日本料理和舞鶴昭日咖啡日式定食，盼與舊雨新知共享。

(中時 )