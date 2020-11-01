「台中國際舞蹈嘉年華」活動盛大展開，卡哇依警犬成為最搶眼警力。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

「台中國際舞蹈嘉年華」活動盛大展開，卡哇依警犬成為最搶眼警力。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

「台中國際舞蹈嘉年華」 一連兩天在台中市舊火車站周邊盛大展開，「台中舊火車站前廣場」及「中山路與繼光街口」兩舞台週邊封街，猶如一場大型舞會。轄區市警局警一分局維護活動秩序安全，警犬隊出動3隻警犬，穿梭在現場，萌樣吸引民眾目光，爭相合影直呼「超級Q」，成為最搶眼警力。

「台中國際舞蹈嘉年華」活動自10月31日及11月1日在台中市舊火車站周邊舉辦，舞台分別設置於「舊火車站前廣場」及「中山路與繼光街口」，活動從下午到晚舞蹈表演節目接力演出舞力全開，吸引大批民眾參加。

台中市警局第一分局規劃警力及義交協助維護周邊交通秩序及活動安全。現場最吸睛警力是警犬隊出動3隻超級可愛的警犬AUDI、PINKY及CANDY，警方在活動前，帶警犬偵測是否有爆裂物或毒品，確保現場安全無虞。

3隻警犬穿梭在活動現場，萌樣吸引民眾的目光，「好可愛！」、「好威風」！不少年輕女學生欣喜萬分、驚叫連連爭相合影，直呼「超級Q」！簡直是超級宣傳員。

第一警分局分局長孫太康及志工等人也到活動現場場高舉交通宣導標語，呼籲民眾「開車不喝酒」、「禮讓行人」。警方並提醒民眾，天氣漸寒冷，如有進補或飲宴，切勿酒後駕車及危險駕車，酒後請找代駕，確保自身及他人安全，才能快樂出門、平安回家。

(中時 )