鼓鼓呂思緯萬聖節率領殭屍軍團登上「是在HELLO CITY萬聖節變裝演唱會」，他化身黃袍道士領頭搖鈴，帶著舞技高超的彊屍現身舞台，一開場詭譎氣氛，全場觀眾感受到濃濃的過節氣氛，這也是〈暫時停止呼吸〉首唱就獻給萬聖節。他接著演出〈繽紛了每一天〉、〈老實情人〉、〈嗯哼〉，全場熱烈大合唱應援，鼓鼓開心地說：「超嗨的，今天有點像跨年晚會，希望大家有感受到變裝氣氛！」

鼓鼓在中元節扮黃袍道士率領疆屍舞者快閃台北街頭，跳舞〈暫時停止呼吸〉歌曲，吸引群眾搶拍，影片上架近50萬的觀看次數，讓歌迷紛紛敲碗希望彊屍軍團能到各地快閃。他重新編排舞蹈，帶著殭屍軍團重出江湖，來到桃園萬聖城限定出沒，連觀看直播的網友大讚「演出很用心，很有誠意」，期待鼓鼓11月21日北流演唱會，勢必精彩。

鼓鼓在台上又唱又跳近半小時，活力十足，但其實他31日從早到晚已連跑3個活動，前天拍攝節目《嘿，你畢業後想幹嘛？》一整天，二天工作爆量，加上一天沒進食，一表演完，平常體力充沛的他呈現「斷電」狀態，他表示珍惜每次演出，只想把表演做好，接下來二天會好好休息，再投入「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會練團工作。

鼓鼓昨晚扮演道士，率領殭屍軍團登上桃園萬聖城演出。（相信音樂提供）

鼓鼓將於11/21在台北流行音樂中心舉個人大型售票演唱會。（相信音樂提供）

(中時 )