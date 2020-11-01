臉書爆系社團成員眾多，不少民眾喜歡在社團中分享生活大小事，日前一位女網友大嘆自己不停被一位男子傳訊騷擾，但單純的抱怨文不僅討拍失敗，還在短時間內引來網友炮火猛噴，關鍵性的原因竟是女網友誤將沒打馬賽克的截圖發出，直接大逆轉風向。

一位女網友在臉書社團《爆怨2公社》中PO文寫道，「男生真的好煩好煩，一直被他騷擾」，原PO自清「本人是不會封鎖男生的那種類型」，才導致常有男性來煩她，還無奈地說「但這麼煩人的還是第一個」，並配上多張對話截圖。

但這篇看似單純的抱怨文卻討拍失敗，在短時間內慘遭眾多網友攻擊。從女網友發出的截圖可見，男方照三餐傳訊息報備自己的近況，甚至相當體貼的為女方合理化已讀的行為，自嘲「好啦你可能是睡著了才沒回我」等語。

眼尖的網友發現，其中一張截圖裡男方傳送的一句訊息被馬賽克處理，但接續的截圖卻忘記遮到，這句「被消失」的對話寫著「我給你錢以後你就不理我了喔（哭哭表情符號）」。

而這句話讓整個局勢大逆轉，網友見獵心喜紛紛留言吃卦，「1.自己屬於不會封鎖男生的那型？ 2.對方拿錢給你還嫌人家煩？」、「樓主的重點是覺得男的一直私訊很吵，但大家的重點是為什麼你要拿人家的錢後不理人家就算了，還發上來討拍？」、「尷尬耶！」、「這是ㄧ則想秀自己被糾纏結果打臉的最佳代表文」、「我也想要拿錢錢」、「所以妳到底收人家多少錢？」

(中時新聞網)