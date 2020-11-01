長榮大學大馬籍鍾姓女大生遭擄人殺害，凶嫌梁育誌棄屍返家後隨即遭警方逮捕，鍾媽媽、鍾爸爸希望兇手「一命換一命」。對此，國民黨立委葉毓蘭直言「一定不會成功」，而精神科醫師判定梁男有「特殊性偏好症」，也就是說他有病， 在台灣絕對不會處以死刑。

葉毓蘭在臉書表示，若要達到「一命換一命」的訴求，除非請大馬政府要求將兇嫌引渡到馬國受審，自認法律學者們一定會來罵她喪權辱國，因為司法管轄權是國家最重要的主權象徵，哪有要中華民國放棄自己的司法管轄權的道理？何況犯罪發生地在台灣，所有的罪證也都在台灣，尤其台南市警方在獲報後6小時就破案，理所當然要在台灣起訴審判。

不過，潘曉穎命案的主嫌陳同佳要到台灣投案，我國官方處處阻撓，葉毓蘭指出，馬籍女大生案，或許在總統、院長、部長、市長、校長都出來道歉後，未必沒有其他可能，因為在跨國犯罪中的司法管轄權「保護原則」或「保護管轄權」（Protective Principle）：凡刑事案件中被害人為某國公民，該國即有司法管轄權。依陳同佳投案遇阻的府院態度看來，只要馬來西亞政府以官方向台灣提出請求，等於是承認台灣是個主權獨立的國家，相信蔡總統一定會盡力協助。

至於鍾爸爸、鍾媽媽希望凶嫌會受到絞刑制裁，葉毓蘭直言，這個心願在台灣幾乎是不可能會實現，因梁男過去有偷竊女性內衣褲前科，精神科醫師都說這是「特殊性偏好症」，易言之，他有病！在台灣，像他這樣絕對不會處以死刑，「雖然我們知道他很渣、很可惡，而且非常可能再犯，我們還是沒有辦法！」

此外，葉毓蘭也說，就算警方在9月30日獲悉有女生被擄未遂，積極查辦，將這渣男的車輛和照片拿給報案女生指認，而她也無法認出來的前提下，驟然把這個渣男逮捕到案，一定有更多民代媒體交相指責警察侵犯人權，因為什麼事都還沒有發生，該女也因現場沒有路燈無法指認，要警察能怎麼做？

(中時新聞網)