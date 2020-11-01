行政院主計總處人口普查今日開跑，同步開放民眾至官網「109年人口及住宅普查 」網站填報資料，不過一早就問題不斷，不只網站塞爆，網頁幾乎死當，更有民眾發現疑似系統個資外洩，目前網站暫時關閉，主計總處則回應「網路填報系統目前調整作業中，敬請稍後再登入填報」。

主計總處進行10年一度的「109年人口及住宅普查 」，網站今天起開放民眾網路填報，可透過讀卡機讀取自然人憑證、健保卡，或用戶籍地、健保卡號及手機驗證碼，以及戶口名簿戶號搭配手機驗證碼等4種途徑登入。

不過今天早上一開放，問題不斷，有民眾發現進入網站後，竟出現陌生人個資，質疑個資外洩。更多的是系統「轉圈圈」，不管是使用自然人憑證或者健保卡號搭配驗證碼等登入途徑，網頁讀取之後就「死當」，遲遲無法順利進入系統。

行政院主計總處表示，由於上午民眾踴躍填報超出預期，導致系統壅塞，已在調整當中。不過到下午1點為止，系統仍舊關閉中，僅出現「網路填報系統目前調整作業中，敬請稍後再登入填報」字樣，民眾要參與「109年人口及住宅普查 」等先等等。

(中時 )