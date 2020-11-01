泰森福瑞(Tyson Fury)在今年2月奪回WBC重量級拳王，他準備好面對下一位挑戰者了。但是輸掉拳王腰帶的懷德(Deontay Wilder)始終很不服氣，懷德本月1日在推特發影片指控福瑞作弊，「他在拳套裡面加料！」

懷德說：「我們第一次對決時，我看到你的訓練員Ricky Hatton拉下你的拳套，把你的拳頭塞到別的地方。第2次對決你也這麼做，但你這次把我耳朵刮得流血了。全新10盎司的拳擊手套不可能像你那樣彎曲變形或是有多餘的空間。我敢肯定你在拳套裡擺放硬物(握式蛋型啞鈴)，這符合我臉上的傷痕。」

福瑞第一次與懷德對戰打了平手，第2次對決福瑞狠狠壓著懷德打，懷德被打倒兩次，第7回合時懷德的助手丟毛巾棄權。儘管助手救了懷德免於受重傷，他後來仍開除那位助手，怒罵他「不忠誠」，還懷疑那場比賽的裁判有意做掉他。

懷德一度辯解自己因為穿著太重的盔甲出場，消耗太多體力才會輸，看來都是藉口，他只想跟福瑞再來一場。「你知道我跟(Anthony) Joshua對決可以賺到更多錢，我還是選擇跟你打，你欠我一場重賽。」依照重賽條款兩人本來7月就要再打，但是因為疫情而不了了之。

(中時新聞網)