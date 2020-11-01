迎接2021年自行車旅遊年到來，連江縣政府自10月起宣傳馬祖「藍色公路-低碳旅遊」。（捷安特提供／馮惠宜台中傳真）

迎接2021年自行車旅遊年到來，馬祖超前部屬，自10月起宣傳馬祖「藍色公路-低碳旅遊」並推出不一樣的自行車運動體驗來吸引各地遊客，10月31日連江縣政府與交通旅遊局共同舉辦「藍色公路-騎幻夜派對」，除了推廣全台最美藍色公路外，自行車低碳輕旅行讓整個馬祖充滿運動氣氛，也帶領台灣首先宣示2021自行車旅遊年的即將到來。

受國外疫情影響而興起的國內旅旅遊風潮，今年訪馬祖旅客人數可說是破歷史紀錄，因此台馬之間的藍色公路，成為馬祖發展旅遊、體育、休閒產業的重要橋梁。

這場活動，除了有免費自行車起騎活動外，藍色公路騎幻電音派對也在晚間登場，主辦單位更邀請到「上海奔馳演場會張震嶽御用DJ-VONIK」與「JOBOM樂團」，還有超正showgirl 3位等龐大陣容一起HIGH翻整個馬祖！

交旅局特邀捷安特與自行車協會等團隊共襄盛舉，許多台灣的車友也來馬祖體驗優良的運動與旅遊環境，除了宣傳健康陽光的自行車體驗外，也期待有更多的車友能夠以休閒的心情體驗馬祖的美好與風情。

(中時 )