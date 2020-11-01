一名男子洗完千萬名車後，因為倉促開走，沒想到竟釀成大禍，不但車子發不動，連車門都鎖不住了，後續還可能衍生出更多問題，讓他心碎。

大陸媒體報導，廣西南寧一名男子近日開著他的高級轎車去做汽車美容，車場一洗完車，男子因為趕時間，確定鑰匙在車上後就迅速把車子開走，沒想到鑰匙竟然是被放在擋風玻璃上，男子一路開往高速公路，並順手打開雨刷時，車鑰匙就直接從他眼前飛走，再也找不回來。

報導指出，汽車美容店表示，按照原本流程，應該是工作人員將車從清洗區開出來後，再將鑰匙交給車主，但由於男子沒發現車鑰匙被放在擋風玻璃上，就自行倉促將車子從清洗區直接開走，才會釀成意外，男子不甘提出告訴，目前雙方正在調解中。

據了解，重新申請鑰匙可能要花上45天的時間，這段期間車子放在外面風吹雨打，而且連車門都鎖不住，男子還得請人雇車，除了損失一筆費用，更令人擔憂的是，車子放這麼久不發動，後續還可能會衍生出其他問題，讓他一想到就超級心痛。

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(中時新聞網)