【現場直播】今新增3例新冠肺炎確診 中央疫情指揮中心召開臨時記者會｜2020.11.1

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增3例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案557至559)，分別自印尼及美國入境。

指揮中心表示，案557為印尼籍10多歲女性，因就學於今(2020)年10月29日入境台灣。個案10月7日曾出現嗅覺喪失症狀，未於當地就醫，10月29日入境時主動告知嗅覺喪失，於機場進行採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共65人，其中44人為前後二排座位旅客，改列居家隔離，21人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案558為印尼籍30多歲男性移工，10月14日來臺工作，10月10日曾於國外自費檢驗結果為陰性，入境後與2名移工一同搭乘防疫計程車入住防疫旅館。個案於居家檢疫期間均回覆無疑似症狀，惟後續經疫調了解，個案曾於10月14日晚間出現流鼻水症狀，自行服用成藥後症狀緩解。個案10月29日檢疫期滿後，與另2名移工一同由仲介開車送至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。2名同行移工自費檢驗結果均為陰性，但2人當日晚間皆出現咳嗽、喉嚨痛症狀，目前已收治住院隔離檢驗中。衛生單位已初步掌握個案接觸者共5人，其中同行移工2人及仲介1人列居家隔離，另有旅館工作人員1人及汽車租賃公司工作人員1人，列自主健康管理。

指揮中心表示，案559為本國籍50多歲男性，因工作長期居住美國(前次自臺灣出境日期為今年2月)，10月26日出現發燒、肌肉痠痛、關節痛、咳嗽等情形，僅自行服藥未就醫，10月30日自美國返台入境時主動告知有發燒、咳嗽症狀，於機場採檢後安排至集中檢疫所，今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共22人，其中11人為前後二排座位旅客，列居家隔離，11人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前累計102,037例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含100,593例排除)，其中558例確診，分別為466例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、518人解除隔離、33人住院隔離中。

(中時新聞網)