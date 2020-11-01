國民黨急欲掃除「親中賣台」標籤，走出選戰挫敗陰影，對此，國民黨前中壢市長方力脩勸戒國民黨沒有必要這麼急修改路線，若美國大選現任總統川普連任失敗，大陸一定會狠狠教訓民進黨，到時就可讓台灣人民看清楚民進黨真面目。

國民黨這半年來為了爭取民眾支持，立法院黨團陸續提出許多吸睛的看法，力求擺脫「親中」的紅帽子，走向「親美」的所謂台灣主流路線，有些提議比民進黨還民進黨，讓民進黨得踩煞車。

對此，方力脩接受港媒《中評網》採訪時表示，國民黨不要急著變小綠，若美國總統大選後，川普連任失敗，大陸一定會出手處罰民進黨。大陸的動作無疑就是在幫國民黨說話，到時國民黨就可翻身。更重要的是，美國許多參眾議員都和國民黨交好，國民黨根本不需要急著向美國表態。

方力脩認為，國民黨得不到年輕世代支持就是在於反中，現在就算國民黨想改變路線，年輕人也不一定會買單，還不如等美國大選出爐，到時大陸教訓民進黨，就會讓年輕人看清楚民進黨是如何抱美國大腿，而那時國民黨內部自己會有一股聲音出來，要求好好重視兩岸關係。

(中時新聞網)