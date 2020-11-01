「小美」在2019年於交友軟體認識男網友「小偉」， 她在2020年3月間下班後想要到中市西屯區的阿嬤家，找「小偉」載她去，「小偉」以要回租處換衣服為由，先將「小美」載回住處，再趁機性侵得逞。事後，「小美」恐遭家人責罵而遲未求救，經親友察覺有異詢問得知報警。台中地院依強制性交罪，判「小偉」徒刑3年2月，可上訴。

判決書指出，17歲「小美」在2019年12月間在網路交友軟體認識「小偉」，兩人透過網路聯繫，「小美」在今年3月間下班後想去中市西屯區找阿嬤，拜託「小偉」載她去，「小偉」騎機車到潭子區載「小美」，途中以要回自己租住處換衣服為由，經「小美」同意將她載回住處。

「小美」在等候期間表示，她先躺下休息，「小偉」見有機可趁竟對「小美」動手動腳，不顧「小美」拒絕要求停止，強制性侵得逞。事後，「小美」恐遭家人責罵而遲未求救或告知親友，但因擔心懷孕，常失眠致精神身心狀況不佳，因乾媽察覺有異追問得知，告知家長報警。

法官審酌，「小偉」因違反藥事法案件入監執行完畢出獄，在5年內又犯此案，為累犯，又曾因轉讓毒品入監服刑，竟再犯嚴重破壞社會治安案件，勘認徒刑執行成效不彰，依強制性交罪判徒刑3年2月。

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(中時 )