陳盈駿1日交出大陸CBA本季最佳進攻表現，投17中8，含三分球投5中2，5罰4進，攻下本季新高22分，外加5籃板、3助攻、2抄截，可惜領先大半場的廣州龍獅，卻在最後0.8秒被西熱力江絕殺，最後以110比111不敵南京同曦。

原本廣州看起來勝券在握，打到最後54.2秒，靠著鄭準的三分命中，取得110比106領先，沒想到接下來完全都看西熱力江表演，他先是完成三分打，接著又投進絕殺球，僅剩0.8秒時間給廣州進攻，最後也在摩爾傳球失誤中結束。

廣州以摩爾30分最高，外加9助攻、4籃板、4抄截，哈斯也拿16分，鄭準13分，祝銘震11分；同曦則以摩爾特里21分最高，致勝功臣西熱力江貢獻18分、7助攻與5籃板，萬聖偉17分，李盛東16分。

巧合的是，1日同時進行的另一場CBA例行賽，也以絕殺收場，儘管四川外援哈達迪拿下28分、20籃板及11助攻的恐怖大三元數據，浙江廣廈仍靠拉杜利察的準絕殺球，最後以97比96險勝四川，目前廣廈戰績3勝3敗。

(中時 )