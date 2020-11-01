台北市長柯文哲近日為萊豬議題槓上行政院長蘇貞昌，甚至暗酸蘇貞昌「失智」。綠委何志偉今日受訪表示，柯文哲是當過醫師的人，不該說這種話，也不該歧視失智症的人。

柯文哲日前指出，民進黨開放萊豬進口，不直接標萊豬與非萊豬，而是以產地多選，讓人看得眼花，導致民眾根本搞不清楚答案，這到底是笨還是壞。蘇貞昌對此回應「聽不懂」，柯文哲則再度反諷「台北市有完整的失智照顧。」

外界對此質疑此番言論是以疾病損人，柯文哲回應，會這麼說的意思是要蘇貞昌「不要裝傻、扯東扯西」，並表示2014年時曾和民進黨一起打選戰，對於民進黨慣用的宣傳手法非常熟悉。

何志偉表示，柯文哲還是台北市長，不要把自己當作不分區市長，並認為柯文哲現在又跳出來，是因為最近太孤單。

何志偉指出，柯文哲過去也曾當過醫生，應該知道什麼叫容忍值，不論是什麼東西都該有容忍值，台灣要跟世界接軌，對於很多東西，當然都要互相讓步。

(中時 )