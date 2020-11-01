基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬分析警政署身分不明系統資料，發現旗津無名女屍特徵相近失蹤的45歲洪姓女子，立即通知洪女姊姊到場，一開始家屬以為是詐騙電話多次拒絕接聽，多次溝通才突破心防，經採檢確定其身份，讓一家人得以團聚。

2010年高雄旗津海域發現一具無名女屍，當時女屍長期浸泡海水，大體腐爛無法辨識，比對失蹤人口沒有相符特徵，以無名屍公告協尋，10年來資料一直掛在系統等待比對指認，大體由高雄市殯葬管理處立碑，埋葬於高雄無主墓區。

許耀彬搜尋交叉分析比對上百筆資料， 7月發現無名女屍與45歲洪姓女子特徵相近，重啟調查，通知洪女的2位姊姊到場；8月初，洪女姊姊從屏東搭車趕到基隆，查看資料後，落淚表示，「這無名屍應該就是我們失蹤10年的小妹」，並說小妹失蹤迄已10年，一開始用盡一切方法四處尋找，也多次求神問卜，但都沒有消息，盼望有一天能有奇蹟出現，帶妹妹回家團聚。

經唾液檢體，確認無名女屍就是失蹤長達10年的洪女，家屬表示，一開始接到警方通知誤以為是詐騙電話，認為怎麼可能10年後還有警察在調查妹妹的失蹤案，所以多次拒絕接聽，直接掛斷電話，在警方多次致電解說，才願意相信奇蹟出現，有人幫助她們把妹妹帶回家，不用再每天掛念擔心。

(中時 )