經環保局多次複查停車場，在9月3日發現，「清潔夫公司」在停車場使用鏟裝機（小山貓）進行廢棄物轉運，2公司共同在一處停車場內違法進行廢棄物貯存及轉運行為。（北市環保局提供／游念育台北傳真）

台北市環保局查獲，未領有廢棄物清除許可證的「宇尚清潔有限公司」載運外縣市垃圾，並以北市專用垃圾袋盛裝，棄置環保局限時收受點子車內；另外，「清傑夫環保公司」及「德合環保有限公司」遭查獲，在所屬車輛停車場違法囤積及轉運垃圾，3家公司均依廢棄物清理法移送法辦，並在10月28日配合檢警搜索偵辦。

北市環保局在6月24日查獲「宇尚公司」載運北市專用垃圾袋盛裝的垃圾包，棄置清潔隊限時收受點，經清潔隊破袋檢查發現，垃圾包內含有多件外縣市的產源資料，當場扣車處分，並在7月2日移送士林地檢署偵辦。

此外，北市環保局發現，「宇尚公司」的垃圾來源是委託「德合公司」及「清傑夫公司」等2家業者清運，稽查人員在7月22日、8月5日兩度攔查「德合公司」清除車輛，發現未隨車攜帶證明文件，當場依法告發並限期改善。

經環保局多次複查停車場，在9月3日發現，「清潔夫公司」在停車場使用鏟裝機（小山貓）進行廢棄物轉運，2公司共同在一處停車場內違法進行廢棄物貯存及轉運行為。

北市環保局呼籲，廢棄物清除機構受託清除廢棄物應與產源簽屬契約，並將清除廢棄物運至合法處理廠，不得任意囤積或以非法方式處理，而產源務必確認所委託清除機構是否合法，廢棄物清運機構資訊可至北市環保局官網查詢。

(中時 )