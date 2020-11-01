機場公司前董事長尹承蓬、曾大仁與王明德也特地「回娘家」，董事長們難得齊聚，象徵薪火相傳，建設一棒接一棒。（陳麒全攝）

交通部常務次長祁文中、桃園市長鄭文燦、立法委員黃世杰、呂玉玲、湯蕙禎與張育美等各界來賓，一同見證十年蛻變與成長，並啟動第三航廈、第三跑道等未來發展願景。（陳麒全攝）

桃園國際機場自2010年11月1日從交通部民用航空局「桃園國際航空站」改制為國營事業「桃園國際機場公司」迄今屆滿十年，機場公司1日舉辦「十年有成、時刻為您」記者會，機場公司也在記者會發表專屬「國門香」，宣示從五感體驗出發提升服務品質，打造台灣門戶新意象。（陳麒全攝）

桃園國際機場自2010年11月1日從交通部民用航空局「桃園國際航空站」改制為國營事業「桃園國際機場公司」迄今屆滿十年，機場公司1日舉辦「十年有成、時刻為您」記者會，機場公司也在記者會發表專屬「國門香」，宣示從五感體驗出發提升服務品質，打造台灣門戶新意象。

記者會首先由5位與機場公司同齡的十歲小朋友，以充滿活力與童趣的熱舞揭開序幕，並首播「桃機真心話」影片，從旅客觀感對比機場今昔，勾勒出桃園機場的成長與蛻變。交通部次長祁文中表示，過去十年是桃園機場變化與挑戰最多的時刻，機場公司積極導入企業經營思維，積極強化軟、硬體建設，客運量從2010年的2674.9萬人次，到2019年已突破4868.9萬人次，成長1.82倍；航班也成長1.7倍，均創歷史新高。交通部也肯定歷任董事長、總經理以及同仁的付出，今年新冠肺炎疫情對桃園機場營運帶來嚴重衝擊，機場公司積極投入國門防疫，並加速設施整建，相信在疫情結束後，桃園機場會以更優質的服務迎接，讓大家感受到機場公司「十年有成 時刻為您」國際級的貼心服務。

桃園市長鄭文燦則指出，桃園機場公司這十年寫下光榮自豪的一頁，團隊展現了優秀的效率，即便今年遭逢疫情衝擊，也仍然保持熱情，堅守崗位。桃園市政府將持續與機場公司合作，讓機場不再只是旅程的起點和終點，而是一個國家的亮點機場。

桃機公司董事長林國顯表示，一路看著機場公司從公務機關蛻變為服務導向的企業，感謝國人、全球旅客與機場園區兩百多家公民營單位、三萬多名工作夥伴的鼓勵與支持。根據國際航空運輸協會（IATA）及國際機場協會（ACI）預測，航空客運可能在2024年恢復到2019年的水準，並逐步趕上原來的成長曲線，預判未來復甦反彈的力道將十分明顯。

他說，面對未來的營運需求，機場公司已積極推動第三航廈、第三跑道與貨運園區等基礎設施整建。期許桃園機場不僅是一家公司，更是一個品牌、一個足以代表台灣活力、經濟實力、多元文化的象徵。機場公司也會秉持「用心 連接世界」的精神，在交通部的指導下，未來10年「轉大人」，繼續張開雙手敞開大門，為大家服務！以五感體驗出發 打造國際機場專屬「國門香」。

為提升服務體驗，機場公司以五感角度出發，首度推出「國門香」，以台灣森林、廟宇與茶文化為基礎，用木質和跟茶元素完整勾勒出氣味輪廓，運用台灣檜木、針葉森林、雪松交織出遠離塵囂的山林氣息；溫暖的線香，讓人彷彿踏入細煙裊裊的寧靜廟宇；隨之而來的茶香，象徵台灣隨處可見的飲茶文化，整體清新淡雅卻又充滿層次的獨特香氣，營造寧靜沉穩、閒適自得的機場氛圍。呼應2020年交通部推動「脊梁山脈旅遊年」，機場公司期望以「國門香」吸引更多民眾投入山脈旅遊，號召大家走出戶外，展開防疫新生活。

(中時 )