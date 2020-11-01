北市劉姓男子得知室友梁男投資比特幣獲利上億，夥同紀姓男子共5人，今年2月謊稱是警察辦案，強押梁男到林口山區，先以黑布罩頭、反綁雙手，再以棍棒毆打致傷，逼問比特幣帳戶，但因帳戶內沒錢將人釋放。士林地院審結，依擄人勒贖判決主謀紀男、劉男12年、12年6月，另外3名假冒警察的吳男以及共犯判刑12年6月以及11年，可上訴。

劉姓男子見室友梁男多次炫富，手拿4萬的BOTTEGA VENETA手提包、2萬元LOUIS VUITTON名片夾，聲稱操作虛擬貨幣買賣賺了1、2億元，向39歲的機車行老闆紀男提議，趁著梁獨自一人在家，逼問密碼轉走無法追查的比特幣，紀於是找到在海巡署上班的31歲吳男、42歲徐姓油漆工、24人徐姓拆除工人犯案。

今年2月18日深夜，紀交給一張紅色刑警證，由吳先按電鈴，謊稱警察辦案，進入屋內壓制後，再用裝安全帽的保護套，將梁男頭罩住，並以繩子反綁雙手，兩人離開時，大樓管理員詢問，吳竟以自己的海巡署證件，佯稱執行公務，眾人順利將人押到關渡橋附近換車，接著帶到山上毆打，導致梁男臉頰、眼圈受傷。

梁男被逼交出密碼，但比特幣早就被轉出，眾人只好搶走梁隨身的物品，得手1萬6000元現金，才讓梁下車離開。

檢警偵辦後，劉、紀都辯稱是親朋好友投資梁，確領不到紅利，梁又拒絕返還本金，才會將人押上山逼迫還錢，其他人則說，不知道有假裝警察一事，只是為了幫朋友出氣，教訓梁男而已。

但法院調查後發現，紀拿出假證件，一群人討論該如何下手，吳犯案時為海巡署職員，不會不知證件長什麼樣子，而且離開時，大樓管理員清楚詢問，他竟拿出自己的證件混充辦案，犯案後，紀分錢給其他人。

判決指出，劉證稱自己和父親共投資225萬美金，法官認為，如此高額金額，卻沒有任何憑據，僅以一張匯款單抵債，完全不合理，合議庭並不採信雙方有債務糾紛，認定5人是貪圖梁男的比特幣，才會將人強行擄走，最後是應用程式內沒有比特幣才肯放人，因而以強盜罪判處重刑。

(中時 )